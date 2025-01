Le Real Madrid dépasse le milliard d'euros, deux géants s'en rapprochent: découvrez les clubs les plus rentables de la planète

Le Paris Saint-Germain (806 millions d'euros) pointe, comme l'an passé, derrière le Real et Manchester City, deuxième (836 millions d'euros) de ce classement rendu public jeudi. Le top 5 est complété par Manchester United (770,6 millions d'euros) et le Bayern Munich (765,4 millions d'euros).

Parmi les 20 clubs générant le plus de revenus grâce au football, on retrouve neuf clubs anglais (Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Newcastle, West Ham et Aston Villa), trois espagnols (Real Madrid, FC Barcelone, Atlético Madrid), trois italiens (AC Milan, Inter Milan et Juventus), trois français (PSG, Marseille et Lyon) et deux allemands (Bayern Munich et Borussia Dortmund).