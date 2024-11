Ligue des Nations: l'Angleterre cartonne et fait son retour en Ligue A

Les Anglais ont manqué d'imagination et d'idées face à des Irlandais jouant très bas. En début de seconde période, les Three Lions ont moins ronronné, Kane leur donnant l'avance sur penalty (53e). Le plus dur était fait et Anthony Gordon (56e), Conor Gallagher (58e), Jarrod Bowen (75e) et Taylor Harwood-Bellis (79e) ont participé à la fête.

Avec un but du Brugeois Christos Tzolis, la Grèce a infligé une sixième défaite 0-2 à la Finlande, qui est reléguée en Ligue C. Les Hellènes comptent également 15 points et disputeront le barrage pour la montée. L'Irlande (6 points, 3e) tentera de se maintenir lors d'un barrage contre une nation de la Ligue C. La Norvège a étrillé le Kazakhstan (5-0). Erling Haaland (23e, 37e, 71e), Alexander Sorloth (41e) et Antonio Nusa (76e) ont rassuré les Drillos.

Après un début laborieux l'Autriche est montée en puissance face à la Slovénie par Romano Schmid (27e, 1-0). En seconde période, les Autrichiens n'ont pas concrétisé et Adam Gnezda Cerin les a punis (81e, 1-1). L'Autriche (11 points, 2e) et la Slovénie (8 points, 3e) disputeront les barrages au mois en mars: la première pour la promotion en Ligue A, la seconde pour se maintenir en Ligue B. Le Kazakhstan (1 point) est relégué en Ligue C.