"On a l'impression d'avoir manqué une occasion": après le nul au Celtic, le coach brugeois évoque "un double sentiment"

En première période, le Club a profité d'une bourde de Cameron Carter-Vickers, qui a envoyé le ballon dans ses propres filets, pour prendre les commandes mais le Celtic a réagi en seconde période, égalisant via Daizen Maeda. Un résultat qui permet à Bruges d'occuper la 22e place avec 7 points et d'encore croire en une qualification pour les barrages.

"Sur base de la première mi-temps, on a l'impression d'avoir manqué une occasion", a déclaré Hayen en conférence de presse. "Mais si on se base sur la seconde période, on ne mérite plus les trois points. Vous savez que vous allez être sous pression si vous encaissez le 1-1. Il faut essayer de résister. C'est positif que les jeunes joueurs n'ont pas coulé sous la pression. Je suis content avec un point même si nous avons montré en première mi-temps que l'on a fait mal au Celtic."