On tient le geste le plus absurde de l'année: l'autobut lunaire du Celtic Glasgow contre Bruges

Le Club de Bruges affrontait le Celtic Glasgow ce mercredi soir en Ligue des Champions. Une rencontre importante, face à un concurrent direct pour une place de barragiste. La rencontre avait bien débuté pour les Brugeois, qui ont été récompensés à la 24ème minute, sur un cadeau incroyable.

À lire aussi Un bon point à Glasgow: Bruges accroche le Celtic et reste dans la course pour les barrages en Ligue des Champions

Servi en retrait, Carter-Vickers s'est fait avoir en tentant une passe en arrière, adressée à son gardien. Problème: Schmeichel était ailleurs et n'a pas pu intervenir. Le ballon a donc filé dans le but sous le regard médusé de tous les joueurs. Un but qui va faire le tour du monde !