Lionel Messi et Robert Lewandowski échangent au sujet de... Barcelone et génèrent un énorme engouement

"Tout va bien à Barcelone ?" peut-on entendre de la part de Messi, ce à quoi l'attaquant polonais répond par l’affirmative. Antonella Rocuzzo, la femme de Messi, assure ensuite que le couple formé par Robert Lewandowski et sa femme est "amoureux de la ville".

L'Argentin embraye en demandant s'ils vivent à Castelldefels, riche banlieue catalane, où la famille Messi vivait également.

La discussion contient des politesses, mais il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile, et surtout les fans du FC Barcelone. L'intérêt très marqué de Messi pour le club et la ville, tant à travers son discours que dans cette conversation, a fait grossir les rumeurs d'un potentiel retour.

En effet, le génie argentin est en partance du côté du PSG. Mais selon les dernières rumeurs, il devrait rejoindre l'Arabie Saoudite pour s'enrichir et concurrencer Cristiano Ronaldo.

La réponse devrait être dévoilée dans les prochaines semaines. La patience des fans du Barca risque d'être mise à rude épreuve en attendant.