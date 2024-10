Litige Mbappé/PSG: la LFP examine l'appel du club mardi

Cette audience, prévue à 15H00 (13H00 GMT), a fait l'objet lundi d'une nouvelle passe d'armes entre le joueur et son ancien club par réseaux sociaux et communiqué interposés à la suite d'un article du quotidien suédois Aftonbladet. Selon le média, une enquête pour viol a été ouverte par la police suédoise après le passage de Mbappé avec son entourage à Stockholm, la semaine passée.

Le PSG et Kylian Mbappé ont rendez-vous devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP) mardi après l'appel du club parisien dans l'affaire des 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes que lui réclame son ancienne star.

Un autre journal suédois, Expressen, a affirmé que Mbappé était directement visé par une enquête pour "viol et agression sexuelle" et considéré comme "raisonnablement suspect", soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise.

"FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard", s'est insurgé le joueur du Real Madrid sur le réseau social X, établissant un lien entre l'article d'Aftonbladet et l'audience de mardi.

A la question de savoir s'ils avaient connaissance d'une plainte à l'encontre du joueur, son entourage a répondu "non" à l'AFP, et ajouté dans un communiqué: "Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable".