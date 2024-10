Malaise chez les Hazard: leur ancien agent, soupçonné de crimes financiers, a été extradé vers la Belgique

Soupçonné d'"infractions liées à la criminalité financière", John Bico a été interpellé à Dubaï et extradé vers la Belgique, écrivent Le Soir et Sudinfo dans leur édition de vendredi.

John Bico Penaque, l'ancien agent des frères Eden et Thorgan Hazard, a été interpellé à Dubaï en juin 2023, quelques semaines après l'émission d'un mandat d'arrêt par la justice belge. La Belgique a ensuite introduit une demande d'extradition en bonne et due forme, datée du 4 juillet 2023. Et après avoir épuisé toutes les voies de recours pour contester ce départ forcé, John Bico a fini par être "renvoyé" à la Belgique ce jeudi, où il est arrivé à l'aéroport de Zaventem après escale à Schiphol.

Sans jamais confirmer son nom, le ministre de la Justice en affaires courantes, Paul Van Tigchelt (Open VLD) a fait savoir que l'individu "est soupçonné d'avoir commis des infractions liées à la criminalité financière". Tout en se réjouissant "de la quatrième extradition d'une personne des Emirats arabes unis vers la Belgique depuis le Traité sur l'extradition de décembre 2021".