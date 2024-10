Une victoire importante: Anderlecht s'impose face à Ludogorets en Europa League

En supériorité numérique pendant une heure, Anderlecht s'est difficilement imposé 2-0 face aux Bulgares de Ludogorets lors de la 3e journée de la phase de ligue de l'Europa League jeudi au Lotto Park.

Samuel Edozie (67e) et Anders Dreyer (90e+4) ont notamment permis aux Mauves de remporter leur troisième victoire en autant de matchs et d'être troisièmes du classement. Seuls la Lazio Rome et Tottenham devancent Anderlecht, avec le même total de points (9).