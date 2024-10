L'Union battue à Midtjylland en Europa League: les Bruxellois restent bloqués avec une seule petite unité

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 1-0 contre Midtjylland lors de la troisième des huit journées de la phase de ligue de l'Europa League de football, jeudi, à Herning au Danemark. Ousmane Diao (18e) a inscrit l'unique but de la rencontre. L'Union reste bloquée à 1 point après trois matchs.

Les Unionistes se sont montrés bien plus dangereux en seconde période. Mathias Rasmussen a d'abord vu le poteau renvoyer son coup de tête (51e). Le gardien Elias Rafn Olafsson a ensuite détourné une tête de Koki Machida (52e) puis un missile de l'entrée du rectangle de Rasmussen (65e).

Le score en est cependant resté là et l'Union concède une deuxième courte défaite dans la compétition, après le 2-1 subi à Fenerbahçe en ouverture. Les Unionistes comptent toujours 1 point, obtenu lors du partage 0-0 contre Bodo/Glimt, et restent hors du top-24 qui donne accès au moins aux barrages. Midtjylland porte son compteur à 7 unités et fait partie du groupe de tête, en attendant les rencontres de la soirée.

Lors de la prochaine journée, le 7 novembre, l'Union recevra l'AS Rome.