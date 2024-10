"Tout évolue dans le bon sens": Thorgan Hazard s'exprime sur sa rééducation et annonce une possible date de retour

Et aujourd'hui, le plus dur semble être derrière lui. "J'en suis à six mois de rééducation, je touche le ballon, je retrouve le terrain... Tout évolue dans le bon sens", explique-t-il.

Quant à savoir la date de son retour, le joueur a sa petite idée : "Si tout continue dans ce sens, d'ici deux mois, on devrait me revoir. C'est possible que je rejoue en décembre si tout va bien".

En attendant, il reste prudent : "C'est la dernière étape, il faut rester prudent, car certains jours, ça va mieux et j'en fais donc un peu plus... puis je dois calmer le jeu pendant 2-3 jours. Ce sont des montagnes russes, mais apparemment, c'est tout à fait normal à ce stade de la revalidation".

Un renfort non-négligeable pour les Mauves.