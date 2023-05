Matt Damon exprime ses sentiments pour l'Olympique de Marseille et... le PSG

Réputé pour ses rôles dans des films d'action ou dramatiques (Jason Bourne, la saga Ocean's, Il faut sauver le soldat Ryan...), Matt Damon n'en reste pas moins un homme sentimental. En témoigne son interview accordée au Journal du Dimanche, dans laquelle il déclare sa flamme à l'Olympique de Marseille.

L'acteur américain a côtoyé la ville et le club français pendant de longs mois, lors du tournage du film Stillwater (2021). Et quand on lui demande s'il est fan de l'OM, sa réponse ne se fait pas attendre :"complètement !". Mais n'est pas un vrai supporter marseillais qui veut, puisque Matt Damon affirme également aimer... le PSG, soit le rival absolu. "Bon, je dois aussi garder un œil sur le PSG à cause de Lionel Messi. Dans la famille de ma femme, il y a Messi et Dieu! (…) En-tout-cas, les supporters de Marseille avaient vraiment quelque chose de spécial."