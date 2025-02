Mbappé, Bellingham et Vinicius se sont fait engueuler: voici comment Carlo Ancelotti à réussi à éviter la défaite contre l'Atlético

10 minutes plus tard, durant la pause, l'entraineur du Real a remis les pendules à l'heure avec ses joueurs. D'après le journal Marca, Ancelotti a reproché à Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham et Rodrygo de livrer des prestations de solistes et pas vraiment au service du collectif. "Soit on fait ce qu'on a préparé, soit il y aura des changements immédiats", aurait ainsi menacé le coach italien.

Visiblement, le message est bien passé puisque Kylian Mbappé a marqué le but égalisateur dès la 50e minute en reprenant victorieusement une frappe de Bellingham contrée après un superbe débordement de Rodrygo.

Il faut dire que la pression se faisait sentir : Carlo Ancelotti avait envoyé Modric, Camavinga et Diaz à l'échauffement pour montrer qu'il était prêt à faire remplacer ses trois attaquants stars.

Si les trois joueurs qui se sont échauffés sont finalement bien montés au jeu, c'était à la place d'autres joueurs que ceux réprimandés à la mi-temps. Cela n'a toutefois pas permis de faire évoluer le score.