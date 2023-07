Megan Rapinoe, le sens du but et de l'engagement

Sur le terrain, son plus grand cru date de 2019: meilleure buteuse et meilleure joueuse du quatrième Mondial remporté, en France, par la sélection américaine, "Pinoe" décroche le Ballon d'Or.

Elle fait trembler sans distinction les filets et les institutions: double championne du monde et championne olympique de football, Megan Rapinoe, qui a annoncé samedi son intention de prendre sa retraite, se distingue autant par son talent balle au pied que par son militantisme décomplexé.

"Il serait irresponsable de ne pas utiliser cette tribune à portée internationale pour essayer de faire bouger les choses", a-t-elle expliqué. Et si les spectateurs du Mondial gardent le souvenir de ses bras grands ouverts pour célébrer ses buts, c'est en posant un genou à terre que Rapinoe avait fait passer ses premiers messages politiques, en 2016, quand le geste n'était pas encore devenu un symbole mondial.

Cet été-là en France, impossible de manquer sa coupe de cheveux lavande empruntée à l'actrice Tilda Swinton, qu'elle adore. Impossible aussi, pour les défenses adverses, d'arrêter la talentueuse gauchère qui, avec ses six buts, a pris une part majeure dans le sacre de Team USA.

S'agenouiller pendant l'hymne américain, pour dénoncer les violences policières contre les personnes noires dans le sillage de l'ex-star du football américain (NFL) Colin Kaepernick, "me semblait être un impératif plutôt qu'un choix", raconte la star dans son autobiographie "One Life", publiée en 2020.

Militante féministe, en première ligne de la lutte pour les droits des LGBT+ depuis son coming-out en 2012, la co-capitaine de la sélection s'était mis à dos le président américain Donald Trump en 2019.

En cas de sacre au Mondial, ni elle ni ses coéquipières n'iraient à la "p... de Maison Blanche", avait-elle prévenu. Après un tweet acerbe, Trump avait renoncé à convier les championnes du monde à Washington.

- Inégalité salariale -

Révoltée par l'inégalité salariale entre les sélections masculine et féminine des Etats-Unis, l'attaquante d'OL Reign, la franchise de Seattle, n'a jamais hésité non plus à attaquer sa Fédération, y compris sur le terrain judiciaire.

Ce long combat entamé par les quadruples championnes du monde devant les tribunaux dès l'issue du Mondial-2019 n'a abouti qu'en mai 2022 par un accord avec US Soccer instituant une égalité de traitement salarial en sélections.

L'énergie de ses combats, la meneuse de "Team USA" (199 sélections, 63 buts) la puise notamment auprès de son épouse Sue Bird, ex-star du basket féminin et quintuple championne olympique.

Megan Rapinoe est aussi très attachée à sa famille. Avec sa jumelle Rachael, elle est la dernière d'une fratrie de six. Née le 5 juillet 1985 à Redding, dans le nord rural de la Californie, c'est par son frère Brian, qu'elle "idolâtrait", qu'elle a découvert le foot à l'âge de trois ans.

"Je voulais tout faire comme lui", confie-t-elle. Jusqu'à ce que Brian se fasse arrêter à 15 ans pour revente de drogue au lycée. "Le cœur brisé", triste et en colère, le foot est alors devenu son échappatoire.

Les années suivantes ont vu son frère, devenu toxicomane, faire des allers-retours en prison, pendant qu'elle se bâtissait une carrière professionnelle la conduisant notamment à Lyon (2013-2014) puis Seattle.

"Pinoe" le dit ouvertement, les problèmes de Brian, dont elle demeure très proche malgré seize ans passés derrière les barreaux, ont éveillé sa conscience: "J'étais son idole", a confirmé Brian en 2019, dans des propos rapportés par ESPN. "Mais désormais, et ça ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est elle mon idole!"

