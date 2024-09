Memphis Depay surprend tout le monde et signe finalement... au Brésil

L'ancien joueur du PSV Eindhoven, de Manchester United, de Lyon et plus récemment du FC Barcelone et de l'Atlético a signé jusqu'en 2026 pour le club de Sao Paulo, a précisé celui-ci. Depay, 30 ans, titulaire dans l'équipe des Pays-Bas défaite par l'Angleterre en demi-finale de l'Euro 2024, arrive dans un club en grande difficulté, englué dans une crise financière et sportive: avec seulement 25 points en 25 matchs, les Corinthians occupent la 17e place sur 20, synonyme de relégation en deuxième division.

Sa dernière expérience à l'Atlético, club avec lequel il a marqué 13 buts en 40 matches, a été gâchée par plusieurs blessures. L'attaquant polyvalent totalise 46 buts en 98 sélections pour les Pays-Bas. Ce transfert souligne la large domination du championnat brésilien en Amérique du Sud, où ses clubs ont remporté les cinq dernières éditions de la Copa Libertadores.