Pas de révolution, mais quelques changements: découvrez les nouvelles règles de la FIFA pour le mercato

"Ce cadre porte sur les règles régissant les indemnités pour rupture de contrat, la responsabilité conjointe et solidaire, les incitations à la rupture de contrat, les certificats internationaux de transferts et les procédures devant le tribunal du football", a résumé l'instance dans un communiqué. "Il vise à instaurer davantage de clarté et de stabilité en vue des périodes d'enregistrement à venir ainsi qu'à maintenir des règles universelles", a-t-elle poursuivi.

À lire aussi Mercato: le Cercle de Bruges boucle le plus gros transfert de l'histoire du club

Ainsi, à l'approche de l'ouverture du mercato d'hiver début janvier, la FIFA ajuste, au moins provisoirement, sa réglementation sur les transferts de joueurs après une décision de la Cour de justice de l'UE qui examinait en octobre, à la demande de la justice belge, le cas de Lassana Diarra, international français ayant contesté il y a dix ans les conditions de son départ du Lokomotiv Moscou.