"L'affaire Bosman 2.0": une décision de justice pourrait révolutionner le mercato dans le football

"En quelque sorte l'affaire Lassana Diarra est l'affaire Bosman 2.0", estime l'avocat belge Jean-Louis Dupont, qui défend Diarra et était déjà à la manoeuvre il y a trente ans auprès du Belge Jean-Marc Bosman, à l'origine de l'arrêt de 1995 qui porte son nom et avait mis fin aux quotas de joueurs étrangers dans un club. Pour une fois, un match décisif pour le football international se joue à Luxembourg, siège de cette juridiction européenne.

D'autres juristes connaissant le dossier sont plus mesurés et ne prévoient pas un "arrêt Lassana Diarra" de l'ampleur de l'arrêt Bosman. L'affaire du joueur belge, qui concernait déjà la libre circulation des joueurs, a fait voler en éclat toutes les règles de limitation de joueurs de nationalité différentes dans les effectifs des clubs, libéralisant le marché des transferts en Europe.

Rupture unilatérale

Celle concernant le litige de l'ex-international français (34 sélections) avec le Lokomotiv pourrait permettre à un joueur "dans le loft", c'est-à-dire clairement écarté du groupe, de rompre unilatéralement son contrat sans que son futur club ne soit solidaire des risques juridiques, de l'amende qu'il pourrait encourir. L'histoire remonte à dix ans. En 2014, "Lass" s'était fâché avec le club moscovite des cheminots car il n'acceptait pas une réduction drastique de son salaire. Le Lokomotiv lui avait réclamé 20 millions d'euros, ramenés à 10,5 M EUR, pour le préjudice.

Selon les règlement de la Fifa, si un joueur rompt son contrat de manière unilatérale et "sans juste cause", il doit verser une indemnité qui comprend sa rémunération et ses avantages jusqu'au terme de son contrat. Et un club acquéreur pourrait être concerné par l'indemnisation. De son côté, le joueur demandait six millions d'euros à la Fifa, estimant que ses règles de transferts l'avaient empêché d'exercer son métier lors de la majeure partie de la saison 2014-2015.