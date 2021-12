Pep Guardiola perd patience et propose aux joueurs... de faire la grève

L'entraîneur de Manchester City est le dernier en date à s'offusquer du calendrier surchargé de ses joueurs. Pour lui, devant le mutisme des instances, il est temps de lancer une grève.

Pep Guardiola en a marre. Après de nombreux joueurs, dont un certain Thibaut Courtois, l'entraîneur anglais a lui aussi tenu à mettre en avant la cadence intenable imposée aux différents joueurs. Pour le coach catalan, il est temps de faire quelque chose.

"Le calendrier pose problème. Il y a trop de matches. Les joueurs n'ont que deux ou trois semaines de vacances en été avant que la saison ne reprenne", a-t-il déclaré à Sky Sports. Avant de charger les instances. "Nos paroles ne servent à rien. Pour l'UEFA, la FIFA, la Premier League et les chaînes de télévision, le business est plus important que le bien-être des joueurs et cela ne devrait pas être le cas".

Frustré par une telle situation, Pep Guardiola a évoqué la possibilité d'organiser une grève avec les joueurs. "Peut-être qu'en faisant cela, les gens feront attention à nos demandes. Même si nous avons envie de jouer et de rendre les fans heureux en décembre", a-t-il détaillé.

Sera-t-il entendu et suivi ?