Près de 250 millions d'euros pour Ronaldo, un Belge dans le top 100: découvrez les sportifs les mieux payés de l'année 2024

Le site spécialisé Sportico vient de dévoiler la liste des sportifs les mieux payés de la planète. Un seul Belge y figure, un certain Kevin De Bruyne. C'est toujours Cristiano Ronaldo qui trône en tête avec ses revenus exorbitants en Arabie Saoudite.

Sportico, un site spécialisé dans l'analyse du business dans le sport, vient de dévoiler le top 100 des sportifs les mieux payés en 2024. L'occasion de découvrir les revenus totaux de ces stars, divisés entre les salaires et les revenus annexes, issus de plusieurs collaborations commerciales.

Au sommet de ce classement, on retrouve un certain Cristiano Ronaldo. La star du football a touché 248 millions d'euros l'an dernier, dont 205 rien qu'en salaire. Il faut dire que le Portugais a signé en Arabie Saoudite, où il a paraphé ce qui est le plus gros contrat de l'histoire du football mondial. Ses revenus annexes ont atteint les 43 millions de dollars, soit 15 de moins qu'en 2023.