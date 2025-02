Kevin De Bruyne le sauveur: le Belge entre au jeu, marque et offre la victoire et la qualif' à son équipe

Juste avant la pause, le tout nouvel attaquant mancunien Omar Marmoush a eu l'occasion d'égaliser en reprenant de volée un centre quasiment à bout portant, mais Josh Keeley s'est interposé et a permis à Leyton de tenir son avantage jusqu'à la mi-temps.

Au retour, Guardiola a fait entrer John Stones et Abdukodir Khusanov à la place du capitaine Ruben Dias et de Vitor Reis.

Et à la 56e, les efforts -assaisonnés de chance- ont payé: un tir de Rico Lewis involontairement dévié par son coéquipier Khusanov a trompé Keeley (1-1).

He didn't know much about it, but Abdukodir Khusanov has his first @ManCity goal #EmiratesFACup pic.twitter.com/yJc0V3CCbY