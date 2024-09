Quand la fièvre du football de table s'empare d'une ville anglaise

Partager:

Adrian DENNIS Fou de rage, Rudi Peterschinigg fracasse son gardien de but en plastique par terre. Son doigt a tremblé, et ce joueur anglais de football de table vient de concéder un but sur coup franc qui envoie son pays en prolongations, dans ce quart de finale de la Coupe du monde. Cette compétition a vu s'affronter pendant trois jours 300 joueurs venus de 26 nations, dans la ville de Tunbridge Wells, dans le sud de l'Angleterre, où le Subbuteo, jeu de football de table, a été inventé en 1946.

"Je ne vais pas dire que c'est le meilleur week-end de ma vie mais c'est certainement dans le top deux", s'amuse Hughie Best, 58 ans, venu de Perth, en Australie, pour concourir et commenter l'évènement. Près de 5.000 visiteurs se sont déplacés pour l'occasion, selon Stewart Grant, l'un des porte-parole de l'Association anglaise de Subbuteo, organisatrice de l'événement. "C'est un pèlerinage pour certains", constate-t-il. Adrian DENNIS Avec l'avènement des jeux vidéo, ce jeu d'adresse et de stratégie est passé de mode, avant de connaître un retour en grâce auprès de nostalgiques et de la jeune génération. Signe de ce regain d'intérêt, le tournoi de cette année est le plus important jamais organisé.

"C'est cool, on peut contrôler la balle et la puissance de ses propres mains", commente Harry Brown, un joueur de 12 ans venu en spectateur. "J'aime bien qu'on puisse peindre les joueurs et changer les équipes". La possibilité de collectionner fait aussi l'intérêt du jeu, beaucoup d'amateurs accumulant les équipes soigneusement peintes à la main, les tribunes, les supporteurs, les projecteurs, les trophées et les tableaux d'affichage, sans forcément jouer. - L'effet confinement - Pour le jeune joueur anglais Alex Scott, le Subbuteo est "beaucoup plus amusant" que les jeux vidéo. Ce qu'il aime, c'est "le côté compétition" et l'opportunité de "voyager un peu partout pour rencontrer des gens". Adrian DENNIS