"Sans lui, nous serions encore pires": pour Pep Guardiola, Haaland n'est pas l'unique responsable des contre-performances de City

Les Citizens, qui n'ont laissé échapper qu'un seul titre de champion d'Angleterre depuis 2018 (Liverpool au terme de la saison 2019-20), traversent une série noire sans précédent dans leur histoire récente. Battus samedi à Aston Villa (2-1), ils ont concédé leur neuvième en 12 matches toutes compétitions confondues. Haaland, muet à Villa Park, en est lui à cinq matches sans but sur ses six dernières sorties.

"Le problème vient de nous tous, et pas d'un seul joueur", a affirmé Guardiola lors d'une conférence de presse en amont du match du Boxing Day programmé jeudi à domicile contre Everton. "Quand par le passé nous avons marqué des buts et qu'Erling était si prolifique, qu'il nous a aidés, c'était aussi grâce à l'équipe, a développé l'entraîneur de Manchester City. Et quand vous avez des problèmes à l'arrière, au milieu, c'est pour tout le monde, c'est une équipe, ce n'est pas l'affaire d'un seul joueur. Ce serait trop facile s'il n'y avait qu'un seul joueur responsable".