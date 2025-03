Scène hallucinante en Espagne: agacé par un adversaire au sol, un joueur lui crache dessus

Il y a des gestes que l'on aimerait ne jamais voir sur un terrain de foot. En effet, la rencontre entre l’Atlético de Madrid B et le Real Murcia a été marquée par une scène choquante. Alors que la réserve de l'équipe madrilène menait 2-1, Omar Janneh a commis une faute sur Alberto Gonzalez. L’arbitre lui a immédiatement adressé un carton jaune, mais la situation a vite dégénéré. Agacé de voir son adversaire rester au sol, le jeune attaquant de 18 ans a alors craché sur lui. Un geste inacceptable qui lui a valu un carton rouge direct.

Après le match, Fernando Torres, entraîneur de l’équipe réserve de l’Atlético, a tenté d’apaiser la polémique en conférence de presse : "C’est une expulsion claire et légitime. Demain, nous analyserons la situation et nous essaierons de voir comment il peut sortir plus fort d’une grave erreur. Il a une responsabilité envers ses coéquipiers, il ne faut pas l’oublier."