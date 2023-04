Transfert raté: Sadio Mané serait devenu la cible de blagues au Bayern Munich

Il a même été au centre d'une altercation avec son coéquipier Leroy Sané, juste après la lourde défaite 3-0 face à Manchester City en quart de finale aller de Ligue des Champions. Certes, Thomas Tuchel affirme qu'il défendra corps et âme son joueur, mais force est de constater qu'il lui fait très peu confiance sur le terrain, en témoigne son faible nombre de titularisations sous les ordres de l'entraîneur bavarois.

Le transfert de Sadio Mané (31 ans) au Bayern Munich tourne en eau de boudin. Auteur de seulement 11 petits buts pour les couleurs munichoises cette saison, le Sénégalais est très loin de répondre aux attentes sportives et financières.

Pire : Sadio Mané serait même devenu la cible de railleries :"Suite à ses performances décevantes, une blague circule à la Säbener Straße (le quartier général du club bavarois, NDLR) selon laquelle le Bayern a signé le frère jumeau de Mané, et non celui de Liverpool."

Acheté pour 32 millions d'euros à Liverpool en 2022, la cote de Sadio Mané n'a de cesse de baisser depuis qu'il est en Allemagne. Son contrat court jusqu'en juin 2025 et le joueur gagne un salaire annuel de 20 millions d'euros, de quoi motiver le Bayern à le vendre le plus vite possible si la situation ne s'améliore pas.