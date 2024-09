Un caviar à la De Bruyne: la passe décisive géniale de Youri Tielemans contre Wolverhampton

Après un but de Matheus Cunha (25e) pour les 'Wolves', Ollie Watkins a égalisé (73e). Des buts d'Ezri Konsa (88e) et Jhon Duran (90e+4) ont finalement permis à Aston Villa de s'imposer. Tielemans a joué l'intégralité de la rencontre et Onana a été remplacé par Ross Barkley après 62 minutes.

Everton se déplaçait au même moment à Leicester et a longtemps cru tenir son premier succès de la saison face à une équipe qui n'a pas non plus encore connu la victoire en championnat. Les 'Toffees' menaient après un but d'Iliman Ndiaye (12e) mais ont finalement été rejoints en seconde période (Stephy Mavididi, 73e). Orel Mangala a joué tout le match pour Everton, tout comme Wout Faes pour Leicester.