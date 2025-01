Un mariage somptueux: le Brésilien Hulk épouse religieusement la nièce de son ex-femme

C'est une histoire vieille de plusieurs années. Le footballeur Hulk, bien connu en Europe pour la puissance de ses tirs (qui lui a d'ailleurs valu son surnom), est en couple avec Camila Angelo. L'aspect particulier de l'affaire est que le sportif était auparavant marié à la tante de Camila, Iran Angelo. Un couple qui a duré pendant 12 ans.

Ils ont eu trois enfants ensemble entre 2007 et 2019 : deux fils, Ian et Tiago, et une fille, Alice, qui sont cousins ​​de sa nouvelle épouse.