François Letexier nommé arbitre de la finale par l'UEFA

François Letexier, 35 ans et arbitre international depuis 2017, a déjà arbitré trois rencontres lors de cet Euro, deux en phases de poule, Danemark-Serbie (0-0) et Croatie Albanie (2-2), et une en phase à élimination directe, Espagne-Géorgie (4-1). Il arbitrera pour la troisième fois la 'Roja' dans sa carrière et n'a jamais officié dans un match de l'Angleterre.

Lors de la saison dernière, il avait dirigé 10 rencontres de Ligues des Champions et d'Europa League et était le quatrième arbitre lors de la finale de la Ligue des Champions. Il était aussi au sifflet de la Supercoupe d'Europe en 2023 entre Manchester City et le FC Séville.