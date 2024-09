Gand accueille ce week-end la Special Champions League

Vingt-deux équipes de football composées d'athlètes Special Olympics se rencontreront les 5 et 6 octobre à Gand a l'occasion du Special Champions League European Tournament, une compétition organisée par Special Olympics Belgium. Douze pays (Belgique, Portugal, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Italie, Angleterre, Luxembourg, France, Danemark, Pologne et Royaume-Unis) participent à ce tournoi regroupant 240 joueurs. La Belgique sera représentée par sept équipes, dont les Special Devils et les Special Flames, les équipes nationales Special Olympics messieurs et dames.