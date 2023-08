Genk éliminé aux tirs au but par un Servette Genève à dix pendant 115 minutes

Le Racing Genk a été éliminé au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions après sa défaite aux tirs au but (2-2, 1-4 t.a.b.) contre les Suisses du Servette Genève lors du match retour mercredi à la Cegeka Arena. Les Limbourgeois, pourtant en supériorité numérique pendant 115 minutes, sont repêchés en Europa League et affronteront les Grecs de l'Olympiacos au 3e tour préliminaire.

Arokodare s'est racheté en début de seconde période pour remettre le Racing devant (51e, 2-1) mais Chris Bedia, passé par Charleroi et Zulte Waregem, a une nouvelle fois rétabli l'égalité (63e, 2-2).

Rapidement en supériorité numérique après l'exclusion d'Enzo Crivelli (5e) pour un tacle appuyé sur Bryan Heynen, évacué sur civière, Genk a pris les commandes via un penalty transformé par Mike Trésor (28e, 1-0). Le Servette a ensuite égalisé sur sa première occasion sur un coup franc de Timothé Cognat, dévié par Toluwalase Arokodare (36e, 1-1).

En prolongations, Genk a buté sur un bloc suisse bien en place et devra jouer sa qualification pour le 3e tour préliminaire aux tirs au but. Lors de la séance tirée devant le kop genkois, Patrik Hrosovsky et Arokodare ont manqué leur tentative tandis que Vandevoordt n'est pas parvenu à arrêter un tir suisse.

Malgré cette élimination, le Racing va poursuivre sa campagne européenne au 3e tour préliminaire face à l'Olympiacos. Le match aller est prévu le jeudi 10 août en Grèce et le match retour le jeudi 17 août à la Cegeka Arena.

S'ils se qualifient, les vice-champions de Belgique joueront les barrages, dernier obstacle vers les poules, tout comme l'Union Saint-Gilloise, troisième du défunt championnat. En cas d'élimination face aux Grecs, ils joueront les barrages de la Conference League.