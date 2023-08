Gill Swerts succède à Jacky Mathijssen à la tête des U21

Swerts, 40 ans, arrive de l'Antwerp, où il était en chagre des espoirs. L'ancien Diable Rouge a signé un contrat de deux ans.

Ancien défenseur ayant surtout joué aux Pays-Bas, notamment à Feyenoord et l'AZ avec qui il a été champion en 2009, Gill Swerts a été appelé 17 fois en équipe nationale par René Vandereycken entre 2006 et 2009. Après sa carrière de joueur, qui s'est terminée en 2016 à Seraing, il est devenu coach des U16 de l'Antwerp en 2018 et a pris la tête des U23 un an plus tard.