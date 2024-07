Harry Kane estime que "la pression ne change rien" avant la demi-finale face aux Pays-Bas

La presse anglaise a eu son rôle à jouer depuis le début du tournoi, mettant la pression sur la sélection nationale, ce qui n'a pas changé avant la demi-finale contre les Pays-Bas. "Certains joueurs ignorent la pression, d'autres l'utilisent pour se rendre meilleurs", a déclaré Harry Kane, capitaine de l'équipe nationale anglaise. "Le match de demain est très important. On est prêts pour cela et la pression ne change rien."

Les Anglais se sont imposés aux tirs aux buts face aux Suisses en quarts de finale, exercice dans lequel ils avaient été battus par les Italiens, en finale de l'Euro 2020. "On utilise les expériences des tournois passés. C'est une manière de contrôler l'excitation et les nerfs", a poursuivi Kane. "Nous nous rapprochons étape par étape de notre objectif. Pour le match face aux Pays-bas, on s'est préparé comme pour n'importe quel autre match."