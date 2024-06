Ives Serneels reconduit son onze de départ pour le match retour contre la Tchéquie

Lisa Lichtfus gardera les buts belges, aidée par Janice Cayman, Amber Tysiak, Sari Kees et Laura Deloose en défense. Féli Delacauw, Tine De Caigny et Justine Vanhaevermaet composeront le milieu de terrain. En attaque, Tessa Wullaert sera entourée par Elena Dhont et Marie Detruyer.

Les Belges sont actuellement troisièmes (3 points) du groupe 2 de la Ligue A derrière le Danemark (6 points) et l'Espagne (9 points) et devant la Tchéquie (0 point). Les deux premières équipes des quatre groupes de la Ligue A sont directement qualifiées pour l'Euro. Les troisièmes et quatrièmes jouent ensuite des barrages contre des équipes des ligues B et C pour obtenir un des sept tickets restants pour la compétition.