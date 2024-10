Julian Nagelsmann remplace Kai Havertz par Jonathan Burkardt

Havertz a joué 90 minutes lors de la victoire 3-1 des Gunners contre Southampton samedi (il a d'ailleurs inscrit le but de l'égalisation à la 58e) mais souffre depuis d'une blessure au genou. Son forfait s'ajoute à ceux de Jamal Musiala (Bayern) et Niclas Füllkrug (West Ham). Ces trois absences obligent Nagelsmann à reconstruire son secteur offensif.

Burkardt, 24 ans, a réussi un bon début de championnat avec cinq buts en six rencontres, dont un doublé samedi lors du déplacement chez le promu Sankt Pauli (0-3). Jamie Leweling (Stuttgart) et Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach et ex-La Gantoise) ont été sélectionnés plus tôt pour remplacer Musiala et Füllkrug.