La Belgique concède une lourde défaite 0-7 face à l'Espagne en qualifications à l'Euro

Malgré une entame de match intéressante, les Red Flames concédaient deux buts dans le premier quart d'heure. Salma Paralluelo ouvrait la marque sur les suites d'un corner (8e) puis Jennifer Hermoso doublait la mise d'une frappe en un temps de l'entrée du rectangle (16e). La gardienne Lisa Lichtfus évitait que l'addition ne soit encore plus corsée en remportant un face-à-face avec Salma Paralluelo (12e). Paralluelo marquait le troisième but, après une talonnade de la double lauréate du Ballon d'Or Alexia Putellas (30e).

Sheila Garcia, de la tête (85e), et Gonzalez, après un ballon perdu par la défense belge (90e), ont ajouté deux nouveaux buts.

Dans l'autre rencontre du groupe, le Danemark s'est imposé 1-3 en République tchèque. Les Danoises seront les prochaines adversaires des Belges, mardi prochain à Viborg.

Les deux premières équipes de chacun des quatre groupes de la Ligue A se qualifient directement pour l'Euro, organisé en Suisse. Les troisièmes et quatrièmes disputeront les barrages contre des équipes des Ligues B et C. Les sept derniers tickets seront attribués lors de ces barrages joués en deux tours.