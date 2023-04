La Belgique, pays hôte, versée avec l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas

La Belgique a été versée dans le groupe A de l'Euro féminin de football des joueuses de moins de 19 ans, dont elle est le pays organisateur, en compagnie de l'Autriche, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Le tirage au sort a été effectué mercredi à Tubize, au siège de l'Union belge.

Le groupe B se composera de l'Islande, de la France, de la République tchèque et de l'Espagne, tenante du titre.

L'Euro féminin U19 se disputera du 18 au 30 juillet à Tubize (stade Leburton et stade du Centre National), à Louvain (stade Den Dreef) et à La Louvière (stade du Tivoli). Le match d'ouverture et la finale se joueront au Den Dreef de Louvain, antre habituelle des Red Flames.