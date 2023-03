La France explose les Pays-Bas dans le choc du groupe A

Trois mois après la défaite en finale de la Coupe du monde, la France a entamé à toute allure sa campagne européenne grâce à Griezmann, qui était au départ et à la conclusion d'une action à laquelle ont pris part Randal Kolo Muani et Mbappé (2e, 1-0). Après avoir marqué son 43e goal en 118 sélections, le joueur de l'Atlético de Madrid a envoyé un coup franc au second poteau où Jasper Cillessen s'est fourvoyé devant Adrien Rabiot, au profit d'Upamecano (8e, 2-0). Les Français n'ont plus proposé grand-chose pendant un bref moment jusqu'à ce que leur nouveau capitaine, Mbappé, ne marque à son tour (22e, 3-0).

À la reprise, les Bleus ont insisté face à des Néerlandais, qui ne se sont pas révoltés malgré un tir de Memphis Depay détourné en corner par Mike Maignan (58e). Par contre, Mbappé avait encore faim et a porté à 38 son total de buts, devenant ainsi le 4e meilleur canonnier des Bleus (88e, 4-0). La France n'avait rien à craindre d'autant que Maignan a bloqué un penalty de Depay accordé pour une faute de main d'Upamecano (90e+4).