La Gantoise a conservé sa première place en s'imposant 2-3 en Islande

Pour affronter le modeste adversaire islandais, Hein Vanhaezebrouck a provoqué un tsunami en changeant sept joueurs par rapport au duel face à Charleroi. Dans la liste figurait Peter Gerkens, qui a donné l'assist sur le premier but d'Orban (6e, 0-1). Alors qu'ils semblaient stimulés par ce but, les Buffalos ont été sciés par Svanthorsson (16e, 1-1). L'attaquant a encore surpris en réagissant le plus rapidement lorsque Paul Nardi a repoussé un envoi de Gisli Eyjólfsson (18e, 2-1). Les Islandais, qui avaient marqué autant de buts en deux minutes que lors de leurs trois premiers matchs, jouaient chaque ballon à fond. Du coup, la pression gantoise a généré peu de danger puisqu'une frappe d'Omri Gardelman a râpé le dessus de la transversale (38e) et qu'un tir d'Orban est passé juste au-dessus (39e).

Monté à la pause à la place de Sven Kums, Julien de Sart a frappé un coup franc dans le rectangle où une faute d'Andri Rafn Yeoman sur Hugo Cuypers a amené le penalty transformé par Orban (54e, 2-2). La Gantoise n'a jamais donné l'impression de pouvoir signer un 5-0 comme à l'aller, mais une minute à peine après être monté au jeu, Tarik Tissoudali a permis à Orban de signer un triplé (69e, 2-3).