La Gantoise obtient le nul à Saint-Trond malgré les nombreuses occasions adverses

Grâce à un excellent Davy Roef, La Gantoise a obtenu le point du match nul (1-1) dimanche sur le terrain de Saint-Trond, en clôture de la 10e journée de Jupiler Pro League. Omri Gandelman (25e) pour les Buffalos et Adriano Bertaccini (68e) pour le STVV ont marqué.

Au classement, Gand reprend sa place sur le podium à Anderlecht. Les deux équipes comptent 17 points, deux de moins que l'Antwerp et cinq de moins que Genk, premier.

La première période a été riche en occasions. Dès la 6e minute, Bertaccini partait seul au but mais a buté sur Roef. L'attaquant trudonnaire s'est procuré deux autres occasions en croisant un tir à gauche (15e) puis sur coup-franc (18e) mais Roef s'est à chaque fois interposé (15e). La Gantoise a finalement surpris le STVV et ouvert le score grâce à Gandelman, qui a profité d'une déviation de Tsuyoshi Watanabe sur un coup-franc pour marquer de la tête (25e). Kahveh Zahiroleslam a manqué une nouvelle occasion pour Saint-Trond, trouvé seul face au but vide: sa reprise est passée au-dessus (30e). En fin de période, Franck Surdez a manqué la balle de break gantoise, tirant sur la barre dans un face-à-face avec Leo Kokubo (41e).