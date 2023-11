La Gantoise peut se qualifier, le FC Bruges terminer en tête de son groupe

La 1e place du groupe, c'est l'objectif du FC Bruges, qui se rend à Istanbul pour affronter le Besiktas jeudi. Leader du groupe D, Bruges compte 10 points et devance les Norvégiens de Bodo/Glimt (7 points), Lugano (4 points) et le Besiktas (1 point), qui est déjà éliminé.

Le vainqueur du groupe sera directement qualifié pour les 8e de finale, tandis que le 2e devra jouer les barrages où on retrouvera les équipes ayant fini 3e de leur poule en Conference League.

Déjà assurés d'encore jouer la Coupe d'Europe au printemps grâce à leur victoire 2-0 face à Lugano il y a trois semaines, les Blauw en zwart seront assurés de la 1e place s'ils s'imposent en Turquie et que Bodo/Glimt ne gagne pas contre Lugano.

La Viola est en tête avec 8 points, suivie par Ferencvaros et Genk, qui comptent tous deux 6 unités, et Cukaricki, qui a perdu ses quatre matchs. Tout reste donc possible dans cette poule où trois équipes peuvent espérer passer l'hiver européen.