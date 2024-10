La Juventus concède le match nul sur le fil, le Celtic accroché mais victorieux

Longtemps devant au score, la Juventus de Turin a finalement concédé un match nul 1-1 dimanche, lors de la réception de Cagliari en match de la 7e journée de Serie A. Samuel Mbangula était titulaire à gauche de l'attaque turinoise et a été remplacé après 77 minutes par Kenan Yildiz, sans avoir été décisif.

Au classement, la Juventus, toujours invaincue, est 3e avec 13 points, trois de moins que Naples, leader, et deux de moins que l'Inter, deuxième.

Dusan Vlahovic a ouvert le score sur pénalty pour la Vieille Dame (15e). Cagliari a égalisé en toute fin de match, également sur un pénalty converti par le Roumain Razvan Marin (88e). IL s'agit du premier but concédé en championnat par la Juve. Les Turinois ont très mal terminé la rencontre puisque Francisco Conceiçao a reçu un deuxième carton jaune (89e), laissant ses partenaires finir le match à dix.

En Écosse, le Celtic, en tête du championnat, a été accroché mais s'est finalement imposé (1-2) sur la pelouse de Ross County. Arne Engels et ses partenaires ont concédé l'ouverture du score avant la mi-temps sur un pénalty de Ronan Hale (43e). Le défenseur latéral Alistair Johnston a égalisé (76e) et Nicolas-Gerrit Kuhn a inscrit le but de la victoire (88e). Aligné en tant que milieu droit, Engels a disputé 61 minutes.

Le club de Glasgow enchaîne avec un septième succès en autant de journées et compte 21 points, trois d'avance sur le deuxième Aberdeen, qui peut réaliser la même série en cas de victoire contre les Hearts (16h00). Les Rangers de Philippe Clement sont troisièmes avec 13 points.