La Juventus résilie le contrat d'Ihattaren

Ihattaren, 21 ans, a été formé au PSV Eindhoven et y a disputé 74 matches professionnels. Souvent en désaccord avec l'entraîneur de l'époque, Roger Schmidt, il a été vendu à la Juve en 2021. Le médian n'a pas joué une seule minute avec la Vieille Dame, prêté la première saison à la Sampdoria (où il n'a pas joué non plus) et la seconde à l'Ajax Amsterdam (un seul match). Un contrat le liait encore à la Juventus jusqu'en 2025.