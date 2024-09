La Norvège débute par un partage 0-0 au Kazakhstan

Le premier match de la Ligue B dans le tournoi de Ligue des Nations 2024-2025 s'est achevé sur un partage 0-0 entre le Kazakhstan et la Norvège, vendredi à Almaty.

Dans ce groupe 3 de la Ligue des Nations, on retrouve également la Slovénie et l'Autriche, qui s'affrontent en soirée (20h45) au Stade Stozice de Ljubljana.

Avec la présence de leurs stars Erling Haaland et Martin Odegaard mais aussi Antonio Nusa (ex-Club Bruges), Alexander Sorloth et Andreas Hanche-Olsen (ex-La Gantoise), les Scandinaves ont dominé la rencontre, en vain. Sander Berge (ex-Genk) et Aron Donnum (ex-Standard) sont montés au jeu simultanément (70e).