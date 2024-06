La police anglaise a reçu près de 600 signalements d'abus en ligne visant des joueurs

Ces messages font suite à d'autres abus commis en 2021. Les internationaux anglais Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho avaient été la cible d'insultes racistes sur Internet après avoir manqué les tirs au but lors de la séance de la finale de l'Euro 2020 face à l'Italie il y a trois ans, 11 personnes ayant été arrêtées.

"Cette saison, le nombre de plaintes pour discrimination n'a jamais été aussi élevée", a déclaré Tony Burnett, directeur général de l'association de lutte contre le racisme dans le football Kick It Out. "Nous avons enregistré un nombre record de plaintes pour discrimination. L'augmentation provient en particulier des médias sociaux. L'expérience des joueurs, et notre expérience dans ce domaine, est que les incidents continuent d'augmenter."