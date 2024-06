La Slovaquie, adversaire de la Belgique, a battu le Pays de Galles 4-0

Malgré sa victoire 4-0 à Saint-Marin et le partage des Gallois contre Gibraltar, la Slovaquie a démarré de manière assez prudente même si un premier tir de Robert Bozenik a alerté Danny Ward (3e). Ensuite, le gardien gallois a sauvé plusieurs fois son équipe et un de ses défenseurs a bloqué une tentative de Lukas Haraslin (20e). Le ratio des tirs était largement à l'avantage des Slovaques quand Ward s'est trompé sur une frappe à l'entrée de la surface de Juraj Kucka (45e,1-0).

A la reprise, les Slovaques ont poursuivi leur domination et sur une passe de Dávid Hancko, Bozenik a surgi au premier poteau (56e, 2-0). Les choses se sont précisées quand Ethan Ampadu a poussé le ballon dans son propre but (60e, 3-0). Combinant dans la moitié de terrain adverse, les Slovaques ont contrôlé la situation sous les yeux des 6.348 spectateurs, qui ont enregistré un but Laszlo Benes (90e+1, 4-0).