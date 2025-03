Édito: Une épine hors du pied

Le moment était très attendu : Thibaut Courtois allait enfin s’expliquer sur sa longue absence chez les Diables Rouges. Je ne vais pas revenir en long et en large sur la teneur des propos du gardien madrilène : ses regrets, la discussion avec ses équipiers, son clash avec Tedesco… Tout cela a déjà été fait en long et en large par ailleurs.

Il s’agissait cependant du premier dossier sensible à gérer pour le nouveau sélectionneur Rudi Garcia. Ce n’était évidemment pas un cadeau. Mais, visiblement, le coach français s’en est bien sorti, à en croire les mots de Youri Tielemans.

À lire aussi Non pas une, mais deux discussions: découvrez les coulisses de la réunion entre Thibaut Courtois et les Diables Rouges

Le quatrième joueur le plus capé de la sélection actuelle a tenu, lors de la conférence de presse, a exprimé sa gratitude pour le coach d’avoir agi de cette manière et d’avoir provoqué la discussion entre Courtois et les autres Diables. C’était en effet nécessaire. Il n’était pas envisageable que Courtois revienne comme si de rien n’était. Le malaise aurait été palpable.