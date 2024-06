La Turquie bat la Tchéquie et termine deuxième derrière le Portugal

Pour décrocher l'indispensable victoire, le coach tchèque a dû se passer de son buteur, Patrik Schick. Par contre, Vincenzo Montella a bouleversé son équipe en effectuant sept changements par rapport au match contre le Portugal. Les Tchèques se sont directement présentés devant le but adverse mais un tir de Lukas Provod a été dévié par Mert Günok (3e) et une tête de Robin Hranác est passée juste au-dessus (7e). Pour contrer des adversaires plus actifs, les Turcs ont augmenté la vitesse de leurs combinaisons. Regroupés au niveau de la ligne médiane, les Tchèques ont éprouvé du mal à limiter les espaces et l'exclusion de Barak a porté un coup dur à leurs espoirs de qualification. La Turquie a profité de sa supériorité numérique mais le défenseur serbe Ladislav Krejci a dévié à la dernière seconde une frappe d'Arda Guler (27e). Suite à une avalanche de cartes jaunes et de fautes, le jeu est devenu de plus en plus décousu.

Le siège de la Turquie a fini par payer sur une phase particulière puisque le gardien tchèque Jindrich Stanek s'est blessé à l'épaule en repoussant une tentative de Baris Alper Yilmaz et par l'intermédiaire d'Ismail Yuksek, le ballon est arrivé à Hakan Calhanoglu (51e, 0-1). Ce contre-temps n'a pas cassé l'élan de la 'Reprezentace', qui a aussi marqué via son capitaine Tomas Soucek (66e, 1-1). Néanmoins, dans un contexte pour le moins tendu, l''Ay-Yildizlilar' a fini par s'imposer grâce à Cenk Tosun (90e+4, 1-2).