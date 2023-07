L'ailier anglais Nathan Redmond arrive à Burnley

Redmond, 29 ans, revient en Premier League. Lors des saisons 2013-14 et 2015-16, il a accédé à l'échelon supérieur anglais avec Norwich et de 2016 à 2022 il a joué à Southampton. Arrivé en fin de contrat avec les Saints, il y a un an, et il est allé tenter sa chance au Besiktas, en Turquie. Il y a marqué 5 buts et donné 5 assists en 25 matchs de Süper Lig. Aujourd'hui, il revient dans son pays.

"J'ai toujours eu l'espoir de rejouer en Premier League. Le projet de Burnley correspond à mes ambitions", a déclaré Redmond. "Nathan apporte avec lui une grande expérience. Il a une excellente éthique de travail, beaucoup de compétences et la volonté de continuer à apprendre", a ajouté Kompany.