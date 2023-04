Lamine Yamal devient à 15 ans le plus jeune joueur de l'histoire du Barça en Liga

A 15 ans et 290 jours, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone à jouer en championnat d'Espagne lors de la victoire du Barça 4-0 contre le Betis Séville samedi en match de la 32e journée de la Liga. Samedi, Lamine Yamal est entré en jeu à la 83e minute à la place de Gavi.

Interrogé en conférence de presse sur les similitudes de ce joueur avec Lionel Messi ou Ansu Fati, Xavi a répondu par la positive : "Oui, c'est un joueur similaire. Il a ce talent inné dans le dernier quart du terrain. On ne dirait pas qu'il a quinze ans, il est plus mûr que son âge. Il n'a joué que dix minutes, mais il a été bon. Il peut marquer cette équipe de son empreinte", a assuré le technicien catalan.

"Il a été très bien. Je lui ai dit de tenter des choses, et il l'a fait. A 15 ans, c'est déjà un joueur spécial, il sait marquer, faire des passes, il a montré du caractère... Et quand tu le vois aux entraînements, tu te rends compte qu'il peut être important", a réagi Xavi au micro de Movistar au coup de sifflet final.

Il est le deuxième plus jeune joueur à avoir joué en match officiel avec l'équipe première du club catalan après Albert Almasqué, qui avait disputé un match de Coupe Macaya le 13 novembre 1902 à 13 ans et 340 jours.

Yamal devient quand même le cinquième plus jeune joueur de toute l'histoire de la Liga à entrer en jeu, le plus jeune étant Luka Romero, l'ancien espoir de Majorque, qui avait débuté face au Real Madrid à 15 ans et 219 jours en 2020.