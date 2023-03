L'ancien attaquant Emmanuel Adebayor annonce sa retraite à 39 ans

Emmanuel Adebayor, l'ancien attaquant notamment d'Arsenal et de Manchester City, a annoncé qu'il prenait sa retraite à l'âge de 39 ans. L'ancien international togolais a également joué au Real Madrid, à Tottenham et à Crystal Palace au cours d'une carrière professionnelle qui a débuté en 2001 au FC Metz. Il aura marqué 207 buts en 593 matchs dont 97 en 242 rencontres de Premier League et 29 en 66 caps avec le Togo.