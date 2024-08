Le Cercle Bruges découvre la Conference League avec des duels contre Basaksehir et LASK

Le Cercle de Bruges découvrira la Conference League en 2024-2025, avec entre autres des duels face aux Turcs de l'Istanbul Basaksehir et aux Autrichiens du LASK Linz. Le tirage au sort a révélé les six adversaires des Brugeois dans cette phase de ligue, vendredi à Monaco.

Le Cercle, qui n'avait jamais passé les tours préliminaires d'une compétition européenne, recevra à domicile Basaksehir, les Hearts of Midlothian écossais et les Suisses de Saint-Gall. Les hommes de Miron Muslic s'envoleront pour l'Autriche à Linz, en Slovénie pour y affronter l'Olimpija Ljubljana, et en Islande pour croiser le fer avec le Vikingur Reykjavik.

Dans cette compétition, les 36 équipes sont réparties dans six chapeaux. Chaque équipe disputera six rencontres (trois à l'extérieur et trois à domicile) face à six équipes différentes (une par chapeau, y compris celui de l'équipe concernée).

Toutes les équipes seront reprises dans un classement unique. À l'issue des six journées, les huit premières équipes filent directement en huitièmes de finale. Les équipes entre la 9e et la 24e places joueront des barrages à élimination directe pour une place en huitièmes. Les équipes de la 25e à la 36e places sont éliminées.

Une fois la phase des huitièmes de finale atteinte, la compétition reprendra son format classique avec des matchs aller-retour à élimination directe jusqu'à la finale qui se déroulera le 28 mai 2025 à Wroclaw.