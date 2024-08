Le champion d'Europe Dani Olmo quitte Leipzig pour le FC Barcelone

Né en Catalogne en 1998, Olmo a été en partie formé à la Masia, le centre de formation du Barça, mais n'avait pas été retenu par les dirigeants catalans. Il a quitté l'Espagne à l'âge de 16 ans pour la Croatie et le Dinamo Zagreb, avec qui il a joué son premier match professionnel en avril 2015. Début 2020, l'Espagnol a rejoint Leipzig. Il y a joué 148 matchs, dont 18 en Ligue des Champions, et a marqué 29 buts pour 34 assists.

Olmo, qui peut jouer à toutes les positions de l'attaque, s'est surtout révélé lors du dernier Euro en Allemagne, remporté par la Roja. La blessure de Pedri en quart de finale lui a permis de s'imposer en tant qu'électron libre dans le milieu à trois espagnol, et le joueur de 26 ans s'est illustré par un bon bilan statistique (trois buts, deux assists), notamment lors des matchs couperets contre l'Allemagne (un but, un assist) et la France (un but).